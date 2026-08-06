غزة بمرحلة كارثية… ودعوة للجنة الوطنية لمباشرة مهامها

أكد مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إسماعيل الثوابتة، أن القطاع يمر بمرحلة إنسانية كارثية وحساسة للغاية، تتطلب تدخلاً عاجلاً وخطوات استثنائية لإنقاذ الواقع الإنساني والخدمي، مشدداً على ضرورة خروج “اللجنة الوطنية لإدارة غزة” من مرحلة “الانتظار القاتل” والدخول إلى القطاع لاستلام مهام عملها ومسؤولياتها بشكل فوري.

وقال الثوابتة في تصريح صحفي لـ”وكالة الرأي الفلسطينية” اليوم الأربعاء: إن حجم الكارثة الإنسانية التي تضرب كافة مناحي الحياة في قطاع غزة لم يعد يحتمل المزيد من التأخير، وهو ما يضع اللجنة الوطنية أمام مسؤولية تاريخية ووطنية وقانونية تحتم عليها التواجد الميداني العاجل، وتحمل مسؤولياتها الإدارية والخدمية تجاه أبناء شعبنا الفلسطيني.

وجدد التأكيد على الموقف الثابت للجهات الحكومية في قطاع غزة، مبيناً أنها أعلنت منذ شهور طويلة ترحيبها الكامل باللجنة الوطنية، وأبدت استعدادها التام للعمل تحت توجيهاتها ومظلتها الإدارية، إعلاءً للمصلحة الوطنية العليا وتوحيداً للجهود في مواجهة التحديات الراهنة.

واختتم الثوابتة تصريحه بالتأكيد على أن الطواقم الحكومية والموظفين في كافة القطاعات على أتم الجهوزية للانخراط في العمل الحكومي تحت قيادة اللجنة الوطنية، وتسخير كافة الكوادر والإمكانات المتاحة لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية لشعبنا الفلسطيني، وتخفيف وطأة المعاناة الإنسانية المتفاقمة.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام