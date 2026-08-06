هيئة بريطانية بحرية: حادث أمني لناقلة نفط قرب عُمان خلال عبورها مضيق هرمز

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، فجر الخميس عن “تلقيها تقارير بشأن حادث أمني لناقلة نفط بالقرب من السواحل العُمانية”.

وفي التفاصيل، أعلنت الهيئة عن بلاغ عن واقعة على بعد 9 أميال بحرية جنوب شرقي كمزار في عُمان، مشيرةً إلى أنّ “ربان ناقلة أبلغ عن سماع دوي انفجارين خلال عبور مضيق هرمز ولا أضرار بيئية”.

وتجري إيران وعُمان، منذ الشهرين الماضيين، محادثات بشأن إدارة مشتركة للملاحة في مضيق هرمز بوصفهما الدولتين المشاطئتين للمضيق، في الوقت الذي ترفض فيه طهران إشراك أي جهة ثالثة، أو فتح ممر من دون التنسيق معها.

وفي هذا السياق، أكد مصدر سياسي أمني إيراني ، أن المفاوضات الإيرانية – العُمانية بشأن الترتيبات المشتركة لإدارة مضيق هرمز وصلت إلى مراحل مهمة.

وأوضح المصدر أن إيران تشدد على أن أحد الترتيبات الضرورية هو تسجيل جميع عمليات دخول السفن وخروجها عبر مضيق هرمز في نظام خاص.

المصدر: الجزيرة + وكالات