أسوشيتد برس : أمريكا تواصل التفاوض مع أوكرانيا بشأن صواريخ باتريوت رغم شكوك ترامب

قالت أربعة مصادر مطلعة لـ “أسوشيتد برس” إن الولايات المتحدة تمضي قدما في محادثات السماح لأوكرانيا بتصنيع صواريخ “باتريوت” رغم إبداء الرئيس دونالد ترامب شكه في عقد مثل هذه الصفقة.

وأضافت المصادر أن المناقشات تتضمن خيارا يتيح لأوكرانيا تصنيع بعض المكونات لتجميعها نهائيا في مكان آخر في أوروبا.

وتسعى كييف للحصول على مزيد من صواريخ (باك-3)، وهي أحدث طراز من صواريخ (باتريوت) ومن الأسلحة القليلة القادرة على إسقاط الصواريخ الباليستية.

وقال فلاديمير زيلينسكي اليوم الأربعاء إنه تحدث مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته بشأن إمكان الحصول على مزيد من صواريخ الدفاع الجوي الاعتراضية. وحذر من نفاد الصواريخ في أوكرانيا، مشيرا إلى إسقاط صاروخ وحيد من أصل 27 صاروخا باليستيا أطلقها الجيش الروسي.

وقال ترامب خلال لقاء مع زيلينسكي في العاصمة التركية أنقرة الشهر الماضي إن الولايات المتحدة ستمنح أوكرانيا ترخيصا لتصنيع صواريخ (باك-3)، وذلك في خطوة من شأنها دعم كييف. لكن الأسبوع الماضي، بدا أن ترامب غير رأيه بعد ما وصفه اثنان من المصادر بأنه لقاء صعب مع زيلينسكي في البيت الأبيض.

وقال ترامب للصحفيين إن الولايات المتحدة لم توافق على السماح لأوكرانيا بتصنيع صواريخ “باتريوت” وإن على الولايات المتحدة أن تكون “حذرة للغاية بشأن السماح لأي طرف بتصنيعها”.

وقال ثلاثة من المصادر إن دعوات زيلينسكي للإنتاج المحلي للصواريخ الاعتراضية، اللازمة لنظام “باتريوت”، تجاهلتها واشنطن إلى حد بعيد في ظل استمرار الحرب، وذلك نظرا لمخاوف أمنية أبداها مسؤولون تنفيذيون في قطاع الصناعة ومسؤولون عسكريون أمريكيون.

المصدر: أسوشيتد برس