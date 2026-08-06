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    عربي وإقليمي

    بزشكيان: مخطط إسقاط إيران خلال 48 ساعة فشل ووحدة الشعب أحبطته

      أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الأربعاء (5 آب/ أغسطس 2026)، أنه تمت إدارة البلاد باقتدار رغم مكائد ومخططات الأعداء.

      وفي حديثه مع الشعب الإيراني، المؤلف من 4 أجزاء والذي تم بث الجزء الأول منه مساء الأربعاء، قال بزشكيان إن الأعداء وضعوا خططًا وتصوروا أن بإمكانهم السيطرة على إيران كما فعلوا مع سورية، على سبيل المثال، في غضون 48 ساعة.

      ولفت بزشكيان إلى أنه رغم المصاعب والحرب، فقد أوصلت الجمهورية الإسلامية البلاد إلى ما هي عليه اليوم، حتى باتت إيران تُعرف كدولة قوية تحظى باحترام كبير.

      وأشار بزشكيان إلى أن الوضع الحالي هو الأصعب في تاريخ ما بعد الثورة، قائلًا: “إنهم يريدون إسقاطنا في أسوأ الظروف”.

      وشدد بزشكيان، في رسالته، على أنه في ظل الوحدة مع الشعب لا قوة تستطيع إسقاط الجمهورية، شريطة الإيمان بذلك إيمانًا راسخًا.

      وأوضح الرئيس الإيراني أن كل ما يخططون له من خطط، وكل ما يمارسونه من ضغوط، إنما هو لإثارة السخط الشعبي، وما يُسمى بالاحتجاج، لكن شعبنا شعب نبيل دافع عن وطنه ومستقبله وسيظل صامدًا.

      وحول استهداف العدو لقائد الثورة والعلماء والأطفال وسائر أبناء الشعب، قال بزشكيان: مهما فكرت، لا أجد أي منطق أو مبرر لهذه الأفعال.

      وتابع بزشكيان قائلًا: “كان العدو يعوّل على إسقاط الدولة وتدميرها بالصواريخ ولكن عندما بلغ بهم اليأس مداه، اغتالوا قائد الثورة وظنوا بأنهم بعملهم الوحشي هذا ستنهار البلاد، لكن الأمور استمرت، وانتُخب قائدنا المحبوب، ويُعد وجود سماحته اليوم مصدر قوة لنا لنواصل هذا المسار”.

      وأضاف بزشكيان أن أعداء البلاد يُعارضون أي رمز لقدراتنا ومقاومتنا وابتكارنا وإبداعنا، لذلك لا يريدون أن يكون لدينا أفراد أكفاء.

      المصدر: موقع العهد

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