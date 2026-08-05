بزشكيان: إيران اليوم معترف بها كدولة قوية على الرغم من تحديات العامين الماضيين

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن “إيران اليوم معترف بها كدولة قوية وذات كرامة على الرغم من تحديات العامين الماضيين”.

واضاف بزشكيان في حديث له الاربعاء ان “صمود البلاد حتى الآن كان بفضل الشعب وإذا كنا مع الشعب فلن تستطيع أي قوة اسقاطنا”، وتابع “إذا لم نخدم الشعب الإيراني نكون قد عارضنا الله ونسعى لنكون على قدر تطلعاته كي لا نخجل منه”.

وقال بزشكيان “ثقتي انهارت تماما بحقوق الإنسان والمؤسسات الدولية بعد جريمة اغتيال قائدنا وقادتنا وأطفالنا”.

وتابع بزشكيان ان “القائد الشهيد وقف خلفنا كالجبل وساند الحكومة ولولا دعمه لكانت التوترات الاجتماعية قد تصاعدت”، واضاف ان “آية الله السيد مجتبى خامنئي شخصية استثنائية وما يروجه البعض حوله لا يمت للواقع بصلة”.

المصدر: موقع المنار