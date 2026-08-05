معاون وزير الخارجية الايراني: لن نقبل بأي تدخل خارجي في مضيق هرمز تحت أي ظرف

قال معاون وزير الخارجية الايراني كاظم غريب أبادي :”لن نقبل بأي تدخل خارجي في مضيق هرمز تحت أي ظرف”.

واضاف:”إن أي تفاهم بشأن مضيق هرمز يجب أن يتم حصراً بين إيران وسلطنة عُمان، ولا نعترف بأي حق لأي دولة أخرى في هذا الشأن”.

واشار الى ان”⁠الترتيبات الجديدة في مضيق هرمز ذات طبيعة مؤقتة، لكنها قد تبقى سارية لمدة تتراوح بين شهرين وأربعة أشهر، وربما أكثر، و⁠مع تنفيذ التفاهم الجديد، سيتم إغلاق المسارات المؤقتة في مضيق هرمز”.

واضاف:”⁠بموجب هذا التفاهم، سيُغلق المسار الشمالي الذي أُنشئ بالقرب من جزيرة لارك، وكذلك المسار الجنوبي الواقع في المياه الداخلية العُمانية”.

واردف بالقول:”⁠ستُصمم الخطة الجديدة بحيث تعبر السفن عبر المياه الإيرانية سواء في مسار الدخول أو في أجزاء من مسار الخروج”.

ولفت الى ان”⁠مسألة فرض رسوم من قبل إيران في مضيق هرمز تعتمد على قرار كبار مسؤولي الدولة، وكذلك على سلوك الولايات المتحدة”.

وقال :”⁠تلقينا رسائل من الولايات المتحدة تفيد باستعدادها للعودة إلى الالتزامات”.

واضاف:”⁠كما أن الأنباء بشأن دعوة باكستان لوزير الخارجية ورئيس مجلس الشورى صحيحة، إلا أن الترتيبات النهائية للزيارة لم تُحسم بعد”.

المصدر: مواقع