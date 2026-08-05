مصدر إيراني: واشنطن عطّلت عودة حركة الملاحة المنتظمة في مضيق هرمز

قال مصدر مطلع مقرّب من الفريق المفاوض الإيراني إنه “خلافًا لبعض التكهنات والحملات الإعلامية، فإن إلغاء عدد محدود من العقوبات من قبل وزارة الخزانة الأمريكية يرتبط بالتعاملات بين الحكومة العراقية وواشنطن، ولا علاقة له بمذكرة التفاهم الإيرانية-الأمريكية”.

وأضاف أن “الولايات المتحدة، عبر انتهاكها لمذكرة تفاهم إسلام آباد، عطّلت عودة حركة الملاحة المنتظمة في مضيق هرمز، ولم تكتفِ بالهجمات العسكرية وفرض الحصار البحري، بل ألغت أيضًا إعفاءات تصدير النفط والبتروكيماويات، ما حال دون إتاحة الأموال الإيرانية المجمدة. وأكد أن استعادة الأوضاع الطبيعية مرهونة بالإجراءات الإيرانية في مضيق هرمز، وبالتنفيذ الأمريكي الحقيقي والملموس لالتزاماته”.

وأشار إلى انه “في حال التوصل إلى الصيغة النهائية للتفاهم بين إيران وسلطنة عُمان، فإن إعادة فتح مضيق هرمز ستتطلب ترتيبات منفصلة، تشمل أيضًا تنفيذ الولايات المتحدة لالتزاماتها”.

المصدر: موقع المنار