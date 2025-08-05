الصحف

عناوين واسرار الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 5 آب/أغسطس 2025

العناوين

صحيفة الأخبار:

معارضة الجيش قد تطيح رئيس الأركان: نتنياهو يعدّ لاحتلال كامل غزّة

الملف الذي لا أب له: هل يعرف الرؤساء من هم الأسرى؟

الفتنة الأميركية السعودية

الحكومة اليوم: أولويات عون أم براك

جهاز أمني جديد بطلب خارجي لمراقبة الحدود

السوق السعودية تستنزف لبنان

هل ينجح الحاج في تهريب مرسوم ترخيص “ستارلينك”؟

جرحى 4 آب المنسيّون يعرّون الدولة في كل عام

صحيفة البناء:

حزب الله: مَن يتبنّى نزع سلاح المقاومة يتماهى مع الخطاب الأميركيّ “الإسرائيليّ”

الحكومة تفتح ملف سلاح المقاومة بحذر… وتملّص أميركيّ من ضمان وقف النار

نتنياهو يتحدث عن قرار احتلال غزّة وإنهاء التفاوض… والمقاومة تعلن جهوزيتها

صحيفة اللواء:

منطلقان مختلفان ببن الدولة والحزب في مقاربة حصرية السلاح

نتنياهو يتحدى الجيش: الحرب ستتوسع واحتلال غزّة وارد!

ويتكوف في الكرملين غدًا لـ”مباحثات مهمّة ومفيدة”

براك لحل الخلافات بالحوار متخوفًا من عودة العنف إلى السويداء

صحيفة الديار:

جلسة حكومية مضبوطة: لا “ثلاثاء عظيم” اليوم

جريمة المرفأ رهينة صدور القرار الظني

قضية مي سلوم تهز الرأي العام السوري: اختطاف أم تغييب مقصود؟

طبارة لـ”الديار”: قوّة أي موفد هي بصداقته مع ترامب وإلا فدوره هو المشورة فقط

صحيفة الجمهورية:

جلسة السلاح: الجميع محشورون

5 سنوات على الانفجار… بانتظار العدالة

حبس أنفاس انتظارًا للون الدخان!

صحيفة النهار:

5 آب “تاريخي” أم السيناريوات القاتمة؟

لبنان اليوم في قائمة الدول “المقيدة” باليورو

منصة “هدف” تربوية لبنانية بالذكاء الاصطناعي

صحيفة الشرق:

لبنان أحيا ذكرى تفجير المرفأ.. وترقّب لجلسة حصرية السلاح اليوم

من يجرؤ على محاكمة العدوّ “الإسرائيلي”؟!!

“صحة” غزّة تنشر أسماء 60 ألفًا و199 شهيدًا.. ووفيات التجويع “الإسرائيلي” 180 بينهم 93 طفلًا

الاسرار

صحيفة البناء:

خفايا

تتوقع مصادر سياسية أن تتواصل الضغوط الأميركية على الحكومة اللبنانية لدفعها نحو التصادم مع حزب الله تحت شعار المطالبة بخطة تنفيذية تبرمج سحب سلاح المقاومة وعدم الاكتفاء بموقف يؤكد التزام الحكومة بنزع السلاح كما كان الطلب الأميركي الأصلي تمامًا كما فعل الأميركيون بطلب انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني ليضمنوا الانسحاب “الإسرائيلي” وعندما تم الانسحاب قالوا إنه لا يكفي وإنهم لا يستطيعون إلزام “إسرائيل” بشيء ولا ضمان قيامها بشيء ثمّ جاؤوا بطلب إعلان الالتزام بسحب السلاح ليضمنوا الانسحاب وسوف يأتون غدًا ويقولون هذا لا يكفي نريد خطة عملية، وهذا ما فعلوه في سورية عندما طلبوا عدم تدخل النظام الجديد وترك “إسرائيل” تدمر قدرات الجيش السوري فإنهم يضمنون عدم التوسّع “الإسرائيلي” إذا تركت “إسرائيل” تدمر قدرات الجيش. وعندما انتهت “إسرائيل” من التدمير وتوسّعت طلبوا عدم التعرّض لها ليضمنوا عدم قصف العاصمة، وعندما قصفت العاصمة طلبوا التأقلم ليضمنوا عدم تكرار القصف وتوسيع نطاقه، وها هو النظام عالق في لائحة المطالب والتراجعات.

كواليس



– قال صحافي أميركي من معارضي حرب غزّة والتورّط الأميركي في الحرب على إيران إنه فوجئ من عدم قيام الحشد الشعبي العراقي وأنصار الله في اليمن بتقديم أي مساعدة لإيران خلال الحرب “الإسرائيلية” الأميركية إذا اعتبرنا أن حزب الله وحماس في ظروف قد لا تسمح بالمساندة، ما دفعه للشعور بالسخافة في تكراره لسنوات نظريّة أذرع ووكلاء إيران وتكرار القول إن إيران تسلّح وتموّل هذه القوى لتكون سندًا لها في أي حرب تُشنّ عليها وأنه وجد أن عليه الاعتذار من جمهوره للمشاركة في ترويج بروباغندا مضللة لا يزال يكرّرها بعض الببغاوات العرب، حيث يروي أنه خاض حوارًا مع أحد هؤلاء الذي قال له إن موقف حزب الله وحماس من رفض تسليم السلاح هو تصعيد إيراني تفاوضي، ولما سأله وعندما تنال إيران مطلبها سيقبلون تسليم السلاح برأيك؟ فأجابه على الأرجح نعم. فقال له ولكن ذلك ما سمعتك تقوله نفسه قبل الاتفاق النووي عام 2015 وعندما تم الاتفاق لم نرَ ما توقعته وزملاءك في سردية الأذرع والوكلاء ولم يسلم أي سلاح، لكنكم تجاهلتم سقوط المنطق كله ولم تراجعوه؟

صحيفة اللواء:

همس:

لم تتوقف الاتّصالات بين جهات لبنانية والجانب الأميركي، لمواكبة مجريات ما يمكن أن يحدث في مجلس الوزراء اليوم.



لم تتوقف الاتّصالات بين جهات لبنانية والجانب الأميركي، لمواكبة مجريات ما يمكن أن يحدث في مجلس الوزراء اليوم. غمز:

توقع مصدر قضائي صدور القرار الظني قبل بدء السنة القضائية الجديدة.



توقع مصدر قضائي صدور القرار الظني قبل بدء السنة القضائية الجديدة. لغز:

لا تفارق طائرات الاستطلاع سماء الجنوب (جنوب الليطاني وشماله)، ليلًا نهارًا في هذه المرحلة، لاعتبارات تتعلق بمنع حزب الله من التقاط أنفاسه.

صحيفة الجمهورية:

نفت أوساط حزب بارز الأنباء عن ضائقة مادية يعاني منها، واضعة إياها في إطار الحرب النفسية التي تستهدفه.

تدرس المراجع المختصة إمكانية تأمين مصادر جديدة لتمويل موازنة لجهة دولية لا يستغنى عن دورها، تعويضا لنقص قد يتأتى من إحجام دولة كبرى عن المشاركة في هذا التمويل.

قرّر مسؤول كبير الامتناع عن استقبال أحد الديبلوماسيين الأجانب، ربطًا بمواقفه المستفزة، التي تنحاز فيها دائمًا إلى ما يتعارض مع مصلحة لبنان.

المصدر: صحف