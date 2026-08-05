لجنة أصدقاء يحيى سكاف تؤكد مع جبهة النضال الشعبي التمسك بالمقاومة ودعم قضية الأسرى

زار وفد من لجنة أصدقاء عميد الأسرى في السجون الإسرائيلية يحيى سكاف مكتب جبهة “النضال الشعبي الفلسطيني” في مخيم نهر البارد، حيث استقبله عضو اللجنة المركزية في الجبهة جورج عبد الرحيم وأعضاء قيادة منطقة الشمال.

وفي مستهل اللقاء، هنأ رئيس اللجنة جمال سكاف قيادة الجبهة بمناسبة الذكرى التاسعة والخمسين لانطلاقتها، مشيدًا” بمواقفها الوطنية ودورها في الدفاع عن القضية الفلسطينية”، ومؤكدًا “أهمية استمرار التنسيق بين مختلف القوى الوطنية لمواجهة المخططات الإسرائيلية”.

وتناول اللقاء تطورات العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان وقطاع غزة، وما يخلّفه من خسائر بشرية ودمار واسع، إلى جانب الاعتداءات المتواصلة في الضفة الغربية والقدس. وأكد المجتمعون أن “استمرار المجازر بحق المدنيين يستوجب تحركًا عربيًا ودوليًا فاعلًا”، مشددين على التمسك بالمقاومة باعتبارها خيارًا أساسيًا في مواجهة الاحتلال”.

كما بحث الجانبان في أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها اللاجئون في ظل تقليص خدمات وكالة الأونروا، مؤكدين “ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار المخيمات، وتعزيز الوحدة الوطنية، ورفض أي مساس بحقوق اللاجئين أو بدور الأونروا باعتبارها الشاهد الدولي على قضية اللاجئين الفلسطينيين حتى تحقيق حق العودة وفق القرار 194”.

وأكد المجتمعون أن” قضية الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال، وفي مقدمتهم عميد الأسرى اللبنانيين يحيى سكاف، ستبقى قضية وطنية وإنسانية جامعة تستوجب مواصلة حملات التضامن والتحركات حتى الإفراج عن جميع الأسرى”.

وفي ختام اللقاء، قدّم وفد لجنة أصدقاء يحيى سكاف “درع الأسير يحيى سكاف” إلى عضو قيادة جبهة “النضال الشعبي الفلسطيني” الشاعر شحادة الخطيب، تقديرًا لدوره الوطني وجهوده المستمرة في دعم قضية الأسرى والحفاظ على حضورها في الوعي الوطني.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام