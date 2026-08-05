الذهب يرتفع لأعلى مستوى في شهر مع تراجع النفط والدولار

ارتفع الذهب للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الأربعاء، مسجلا أعلى مستوياته في شهر بفضل تراجع الدولار وانخفاض أسعار النفط، ويترقب المتعاملون ‌في السوق صدور بيانات الوظائف الأمريكية بحثا عن مؤشرات حول مسار السياسة النقدية الأمريكية.



وصعد الذهب في المعاملات الفورية 2.4 بالمئة إلى 4175.53 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:40 بتوقيت غرينتش، وهو أعلى مستوياته منذ السابع من تموز/ يوليو. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب اثنين بالمئة إلى 4235.30 دولار.



واستمر الدولار في التراجع، مما جعل المعادن المسعرة بالعملة الأمريكية أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى. واصل النفط الخام تراجعه بعد الخسائر الحادة التي تكبدها في جلستي التداول السابقتين.



ومن الممكن أن يؤدي انخفاض أسعار النفط إلى تخفيف المخاوف بشأن التضخم التي تعزز توقعات ارتفاع أسعار الفائدة.



وقالت قطر إن الوسطاء يحرزون تقدما في محاولة إنهاء الحرب الأمريكية الإيرانية، رغم نفي طهران أن هناك محادثات جارية مثلما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وقال كلفن وونغ محلل الأسواق لدى أواندا “علاقة الذهب بالنفط لا تزال قائمة، إذ تؤثر أسعار النفط بشكل كبير في الاقتصاد العالمي من خلال الضغوط التضخمية. إذا حصلنا على خارطة طريق واضحة لمزيد من التهدئة في حدة التوتر، فقد ترتفع أسعار الذهب”.



وبالنسبة للمعادن الأخرى، قفزت الفضة في المعاملات الفورية 3.8 بالمئة إلى 61.76 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 2.6 بالمئة إلى 1779.25 دولار، بعدما بلغ أعلى مستوياته منذ منتصف حزيران/ يونيو في وقت سابق.



وارتفع البلاديوم 2.6 بالمئة إلى 1389.15 دولار بعدما بلغ أعلى مستوى له في شهرين.

المصدر: رويترز