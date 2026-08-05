أبرز التطورات الميدانية في قطاع غزة يطلعنا عليها مدير مكتبنا في القطاع عماد عيد

أبرز التطورات الميدانية في قطاع غزة يطلعنا عليها مدير مكتبنا في القطاع عماد عيد





