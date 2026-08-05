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   21 صفر 1448   
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    عربي وإقليمي

    الاحتلال يهدم ثلاثة منازل في بيت لحم ومنزلًا في الجليل

      شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، بتنفيذ عمليات هدم واسعة في بيت لحم بالضفة الغربية.

      واقتحمت قوات الاحتلال برفقة آلياتها وجرافاتها منطقة ” قرنة الدعمس” في بلدة نحالين غرب بيت لحم، وشرعت بهدم منزلين مأهولين، بدعوى عدم الترخيص.

      ويتكون كل منزل من طابقين، ويعودان للمواطنين أحمد محمد نجاجرة، ومحمد يوسف عوض، علما أنه تم إخلائهما قبل أسبوع بعد أن تسلما إخطارا بذلك.

      وتأتي عمليات الهدم ضمن مجازر هدم تستهدف 14 منزلا ومنشأة في عدة مناطق في نحالين، حيث نفذ الاحتلال الهدم لعدد منها .

      كما وشرعت آليات الاحتلال بهدم منزل آخر في قرية المنيا جنوب بيت لحم.

      وفي الداخل المحتل، هدمت قوات الاحتلال منزلًا في بلدة البعنة بمنطقة الجليل شمال فلسطين المحتلة.

      واقتحمت قوات الاحتلال البلدة بالجرافات والآليات الثقيلة، وفرضت حصار على محيط المنزل المستهدف قبل إخلائه قسرًا من سكانه.

      وأغلقت قوات الاحتلال الطرق لمنع تجمع الأهالي، وأجبرت عائلة المواطن منير بكري على إخلاء المنزل تحت تهديد السلاح، قبل هدمه وتسويته بالأرض.

      واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال خلال محاولة تصدي الأهالي لعملية الهدم، فيما اعتدت قوات الاحتلال عليهم بالضرب، واعتقلت عدداً منهم.

      المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام

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