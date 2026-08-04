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    لبنان

    الجيش اللبناني: عملية دهم في عرسال وضبط كمية كبيرة من الذخائر الحربية

      أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها مساء الثلاثاء ان “الجيش نفّذ عملية دهم في عرسال وضبط كمية كبيرة من الذخائر الحربية”.

      وقال البيان “إلحاقًا بالبيان السابق المتعلق بضبط وحدة من الجيش صواريخ غراد ١٢٢ ملم في جرد عرسال بعدما جرى تهريبها من الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية، ونتيجة التحقيقات والمتابعة الأمنية لأفراد شبكة التهريب، نفّذت مديرية المخابرات عمليات دهم في بلدة عرسال وضبطت كمية كبيرة من الذخائر الحربية”، وتابع “سُلمت المضبوطات، وتجري المتابعة لتوقيف باقي المتورطين”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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