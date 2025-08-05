دولي

الهند | ترامب يهدد بزيادة الرسوم الجمركية على الهند بسبب شرائها النفط الروسي

هدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بزيادة الرسوم الجمركية على السلع الهندية بشكل كبير بسبب “مشتريات الهند من النفط الروسي”، وذلك قبل أيام من دخول الرسوم الجمركية الأكثر شدة التي فرضها على عشرات الاقتصادات حيّز التنفيذ.

وسارعت نيودلهي إلى الرد، مؤكدةً أن هذه الخطوة غير مبررة وتعهدت حماية مصالحها.

وقال ترامب، إنّ الهنود “لا يكترثون بعدد من تقتلهم آلة الحرب الروسية في أوكرانيا، ولهذا السبب، سأزيد الرسوم الجمركية التي تدفعها الهند للولايات المتحدة بشكل كبير”.

وكان ترامب فرض تعرفة جمركية بنسبة 25 % على الهند، فضلًا عن “غرامة” لم تحدّد قيمتها بسبب شراء نيودلهي الأسلحة والنفط من روسيا.

وتعدّ التعرفة الجديدة المفروضة على الهند أدنى بقليل من تلك التي أعلنت في نيسان/أبريل، لكنها أعلى من الرسوم المحدّدة لدول آسيوية أخرى سبق أن أبرمت صفقات تجارية مع واشنطن.

وكانت الهند، وهي أكثر بلدان العالم تعدادًا للسكان، من أوّل الاقتصادات الكبرى التي خاضت مفاوضات تجارية مع إدارة ترامب.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجيّة الهندية راندهير جايسوال في بيان، عقب إعلان ترامب، إنّ “استهداف الهند غير مبرر وغير منطقي”.

وأضاف “كأي اقتصاد كبير ستتخذ الهند جميع التدابير اللازمة لحماية مصالحها الوطنية وأمنها الاقتصادي”.

المصدر: وكالات