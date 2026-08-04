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    لبنان

    الحجار في ذكرى انفجار مرفأ بيروت: مستمرون في التعاون مع القضاء لكشف الحقيقة وتحقيق العدالة


      كتب وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار عبر منصة “اكس” في ذكرى انفجارمرفأ بيروت: “نستذكر الشهداء بكل إجلال، ونجدد تضامننا مع عائلاتهم والجرحى والمتضررين.

      ونؤكد استمرار التعاون الكامل مع القضاء بما يساهم في كشف الحقيقة وتحقيق العدالة. رحم الله الشهداء وحفظ لبنان”.

      وفي هذه المناسبة، وضع ممثل وزير الداخلية والبلديات أمين سر مجلس الأمن الداخلي المركزي العميد سامي ناصيف إكليلين من الزهر عند نصب شهداء فوج إطفاء بيروت وعند النصب التذكاري لشهداء الأمن العام، وفاء لتضحياتهم وتخليدا لذكراهم.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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