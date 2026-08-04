بالفيديو | خلال مسيرات الأربعين في طهران… مشاركون يدوسون على صور ترامب ونتنياهو وأعلام أميركا والاحتلال

شهدت مسيرات إحياء أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) في العاصمة الإيرانية طهران مشاهد تضمنت دوس مشاركين على صور الرئيس الأميركي ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى علمي الولايات المتحدة و”إسرائيل”.

وجاءت هذه الفعاليات ضمن المسيرات الشعبية التي أقيمت في طهران لإحياء ذكرى الأربعين، وسط مشاركة واسعة ورفع الرايات المرتبطة بالمناسبة وترديد الشعارات المناهضة للسياسات الأميركية والإسرائيلية، بحسب المنظمين.

وتتزامن هذه المسيرات مع مراسم إحياء الأربعين في مختلف المدن الإيرانية، بالتزامن مع توافد ملايين الزائرين إلى مدينة كربلاء المقدسة للمشاركة في الزيارة السنوية.