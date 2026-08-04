الخارجية الروسية: موسكو مستعدة للتفاوض عندما ينضج الأوروبيون

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين اليوم الاثنين، أن موسكو مستعدة للتفاوض عندما ينضج الأوروبيون.

وقال غالوزين على هامش المنتدى الإعلامي الروسي الكازاخستاني الثالث: “نحن على أتم الاستعداد للمفاوضات، ومنفتحون على حل تفاوضي، وقد أثبتنا ذلك مرارا”.

وأضاف: “الطرف الآخر (أوكرانيا)، انسحب من المفاوضات، وتصرف بتناقض”.

وأشار نائب وزير الخارجية إلى أنه “في حال نضج الغرب، في معسكر داعمي أوكرانيا، وأدرك ضرورة الحوار الصادق والبناء الذي يهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية المعروفة للصراع، فربما تلوح في الأفق بوادر الحوار”.

وختم غالوزين قائلا: “في حال لم تكن هناك مثل هذه الاستعدادات على الجانب الآخر، وإذا لم تكن هناك استعدادات لضمان امتثال نظام كييف لما اتفق عليه رعاته الغربيون معنا، فسنواصل العملية العسكرية الخاصة، وسنسعى للقضاء على الأسباب الجذرية للصراع، وسندافع عن مصالحنا بالوسائل العسكرية، نحن نتصرف بدقة وفعالية لتقليل الدمار وحماية شعبنا على جانبي خط التماس”.

المصدر: روسيا اليوم