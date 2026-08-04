أمريكا | الولايات المتحدة تمنح بوينغ 737 ماكس 7 شهادة الاعتماد بعد انتظار دام أكثر من 8 سنوات

منحت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية (FAA)، الاثنين، شهادة الاعتماد لطائرة “بوينغ 737 ماكس 7″، النسخة الأصغر من عائلة طائرات ماكس أحادية الممر، لتنهي بذلك مساراً تنظيمياً طويلاً امتد لأكثر من ثماني سنوات منذ رحلتها الأولى.

وأوضحت الإدارة أن اعتماد الطائرة جاء بعد عملية مراجعة موسعة تأخرت بسبب متطلبات سلامة جديدة فرضها تشريع اتحادي عقب حادثي تحطم طائرتي “737 ماكس” في عامي 2018 و2019، واللذين أسفرا عن مقتل مئات الأشخاص.

وكانت شركة بوينغ قد أجرت أول رحلة تجريبية للطائرة “737 ماكس 7” قبل أكثر من ثماني سنوات، إلا أن حصولها على الشهادة استغرق وقتاً أطول من المتوقع نتيجة التدقيق التنظيمي المشدد والإجراءات الإضافية المتعلقة بأنظمة السلامة.

ويمثل اعتماد الطائرة خطوة مهمة لشركة بوينغ في سوق الطائرات التجارية ذات الممر الواحد، بعد سنوات من الضغوط الرقابية التي واجهها برنامج “737 ماكس” إثر الحوادث التي أدت إلى وقف تشغيل هذا الطراز عالمياً لفترة مؤقتة.

وتتوقع بوينغ أن تسهم الطائرة الجديدة في تعزيز حضورها ضمن سوق الطائرات الصغيرة والمتوسطة، في ظل المنافسة المستمرة مع شركة “إيرباص” الأوروبية.

المصدر: وكالة يونيوز