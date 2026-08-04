تركيا | التضخم السنوي في تركيا يرتفع إلى 32.6% خلال أيار/مايو مقارنة بـ32.4% في نيسان/أبريل

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن معهد الإحصاء التركي ارتفاع معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 32.6% خلال مايو/أيار، مقارنة بـ32.4% في أبريل/نيسان، مع استمرار تأثير ارتفاع تكاليف السكن والطاقة على الأسعار.

وبحسب البيانات، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 1.7% على أساس شهري، في وتيرة أبطأ من الزيادة المسجلة في نيسان/أبريل، والتي بلغت 4.2%.

ولا يزال التضخم في تركيا فوق مستوى 30% منذ نهاية عام 2021، رغم تراجعه من ذروته التي تجاوزت 75% في مايو/أيار 2024، ما يواصل فرض ضغوط على القدرة الشرائية للمواطنين.

وسجلت إسطنبول، أكبر مدن البلاد، معدل تضخم سنوياً بلغ 36.8% وفق بيانات غرفة تجارة إسطنبول، بينما رفع البنك المركزي التركي توقعاته للتضخم بنهاية العام إلى 26%، عازياً ذلك إلى ارتفاع أسعار الطاقة على خلفية التوترات في الشرق الأوسط.

ويتوقع البنك المركزي أن يتراجع معدل التضخم إلى 15% بنهاية العام المقبل، وصولاً إلى 9% بحلول عام 2028، في إطار مساعي احتواء الضغوط التضخمية واستعادة استقرار الأسعار.

المصدر: وكالة يونيوز