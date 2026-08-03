قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت المنطقة الشرقية من نابلس بالضفة المحتلة

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، المنطقة الشرقية من مدينة نابلس بالضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “آليات للاحتلال ترافقها جرافة، اقتحمت المنطقة الشرقية، وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، وذلك لتأمين اقتحام المستعمرين الإرهابيين لمقام يوسف”.

وأشارت المصادر الى أن “طواقم الإسعاف تعاملت مع إصابة سيدة (56 عاما)، إثر سقوطها من مرتفع خلال اقتحام المنطقة الشرقية، وجرى نقلها إلى المستشفى”، وتابعت “كما أصيب مواطن (54 عاما) من سكان بلاطة برضوض وكدمات إثر اعتداء قوات الاحتلال عليه في شارع القدس، نقل على إثرها إلى مستشفى رفيديا”.

المصدر: وكالة وفا