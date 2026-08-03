شهيدان وجرحى بقصف العدو الإسرائيلي لمركبة جنوب غرب مدينة غزة

استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، مساء الإثنين، جراء قصف شنته طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مركبة قرب مفترق النابلسي في حي الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة.

وقالت مصادر فلسطينية “قصفت مدفعية الاحتلال بشكل عنيف المناطق الشمالية من مخيم البريج وسط قطاع غزة، بالتزامن مع استهدافها المناطق الشمالية الغربية من مدينة رفح جنوبي القطاع”.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة في وقت سابق الاثنين أن “إجمالي عدد الشهداء منذ إعلان وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر بلغ 1,250 شهيداً، فيما وصل عدد الإصابات إلى 4,110 حالات، إضافة إلى 804 حالات انتشال”.

وبحسب الإحصائية التراكمية التي أعلنتها منذ 7 أكتوبر 2023، ارتفع عدد الشهداء إلى 73,375، في حين بلغ إجمالي عدد المصابين 174,220.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام