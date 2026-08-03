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    عربي وإقليمي

    رضائي: حتى لو أدخلت أمريكا سفينة حربية إلى المسار غير القانوني في مضيق هرمز فسنستهدفها

      قال المستشار العسكري لقائد الثورة الاسلامية في إيران اللواء محسن رضائي “خلال 17 يوماً من القتال بعد نقض مذكرة التفاهم، وجّهنا ضربات شديدة إلى أمريكا”، وتابع “أمريكا كانت قد قبلت في مذكرة التفاهم بالترتيبات الإيرانية في مضيق هرمز، لكنها نقضتها”.

      واضاف رضائي في حديث له مساء الاثنين “لن نسمح بأي حال من الأحوال بفتح مسار غير المسار الإيراني في مضيق هرمز”، وتابع “حتى لو أدخلت أمريكا سفينة حربية إلى المسار غير القانوني في مضيق هرمز فسنستهدفها”.

      من جهة ثانية، قال رضائي “كنا على استعداد لشن هجوم على ثلاث نقاط في أوكرانيا، لكن بعد اعتذار هذا البلد ألغينا الهجوم”.

      المصدر: موقع المنار

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