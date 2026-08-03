بالفيديو | انطلاق المسير المركزي لموكب قادة النصر في كربلاء إحياءً لزيارة الأربعين

انطلق في مدينة كربلاء المقدسة المسير المركزي السنوي لموكب قادة النصر، بمشاركة عدد من المسؤولين ومنتسبي هيئة الحشد الشعبي، ضمن مراسم إحياء زيارة أربعين الإمام الحسين (عليه السلام)، في مشهد جسّد الوفاء لتضحيات الشهداء واستذكار بطولاتهم.

وذكرت هيئة الحشد الشعبي، في بيان، أن المسير انطلق من فلكة مجموعة قنوات كربلاء الفضائية باتجاه منطقة ما بين الحرمين الشريفين، حيث رفع المشاركون رايات الحشد الشعبي وصور الشهداء، تأكيداً على مواصلة نهجهم وتجديداً للعهد بالسير على خطاهم والتمسك بالقيم التي ضحوا من أجلها.

ويأتي تنظيم المسير بالتزامن مع توافد ملايين الزائرين إلى مدينة كربلاء المقدسة لإحياء مراسم زيارة الأربعين، وسط تنفيذ الخطط الأمنية والخدمية الرامية إلى ضمان انسيابية حركة الزائرين وتوفير الأجواء المناسبة لإحياء المناسبة.

المصدر: موقع المنار