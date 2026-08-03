مصدر عراقي: كربلاء المقدسة تبلغ ذروة الزيارة الأربعينية والخطط الأمنية والخدمية تُنفذ بانسيابية

أكد مصدر عراقي مسؤول، اليوم الاثنين، أن محافظة كربلاء المقدسة تشهد ذروة أعداد زائري الإمام الحسين (عليه السلام)، مشيرًا إلى أن الخطط الأمنية والخدمية تُنفذ بانسيابية مع استمرار توافد الزائرين.

وقال المصدر، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن أعداد زائري الإمام الحسين (عليه السلام) في كربلاء المقدسة بلغت ذروتها ابتداءً من الليلة الماضية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الزخم حتى عصر يوم غدٍ الثلاثاء.

وأضاف أن جميع الخطط الخدمية تسير بانسيابية، وأن مختلف الخدمات متوفرة بصورة جيدة، سواء على المستوى الأمني أو في ما يتعلق بخطط النقل على المحاور الأربعة، من خلال الجهدين الحكومي والخاص.

وأوضح المصدر أن كميات كافية من مياه الشرب والثلج جرى توفيرها لتلبية احتياجات الزائرين، فضلًا عن استمرار تجهيز مدينة كربلاء المقدسة بالتيار الكهربائي بصورة مستقرة ومتواصلة، بما يضمن انسيابية تقديم الخدمات خلال ذروة الزيارة الأربعينية.

المصدر: واع