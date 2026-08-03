مسؤولون باكستانيون: لا موعد نهائي حتى الآن لمفاوضات مباشرة بين إيران والولايات المتحدة

أكد مسؤولون باكستانيون أنه لم يُحدد حتى الآن موعد أو مكان نهائي لعقد مفاوضات مباشرة بين إيران والولايات المتحدة، وذلك رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات ستبدأ يوم الاثنين.

ونقلت وكالة الأناضول عن مسؤول باكستاني رفيع المستوى قوله: “لا يوجد أي اجتماع، على الأقل خلال الأربع والعشرين ساعة المقبلة، مبرمج بين المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين في إسلام آباد”.

وأضاف المسؤول أن الوسطاء الباكستانيين والقطريين يواصلون اتصالاتهم مع واشنطن وطهران بهدف تحديد موعد ومكان لاستئناف المفاوضات المباشرة بين الجانبين.

وبحسب وكالة الأناضول، تُعد كل من إسلام آباد والدوحة من بين المواقع المطروحة لاستضافة الجولة المقبلة من المفاوضات، في حال التوصل إلى اتفاق بشأن موعد انعقادها.

المصدر: موقع المنار