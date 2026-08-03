وسائل اعلام أمريكية: رئيس الفيفا يسعى للحصول على دعم إدارة ترامب للبقاء في رئاسة «فيفا»

أفادت صحيفة نيويورك بوست بأن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، يسعى إلى الحصول على دعم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحفاظ على منصبه، في ظل تصاعد الانتقادات والضغوط المطالبة باستقالته.

وبحسب الصحيفة، من المقرر أن يجري إنفانتينو، اليوم الاثنين، محادثات خاصة مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في إطار مساعيه لتعزيز موقفه وسط الجدل الدائر بشأن خطته لبيع جزء من حقوق كأس العالم إلى شركة استثمار خاصة يملكها جوش كوشنر.

ونقلت الصحيفة عن مصدرين مطلعين أن إنفانتينو سيجري اتصالًا مع وزير الخارجية الأمريكي بعد الساعة التاسعة صباحًا بقليل بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وتأتي هذه التحركات في وقت يواجه فيه رئيس «فيفا» انتقادات متزايدة على خلفية مقترحه المتعلق بحقوق كأس العالم، والذي أثار جدلًا واسعًا داخل الأوساط الرياضية والإدارية، ودفع إلى تصاعد الدعوات المطالبة بتنحيه عن منصبه.

المصدر: موقع المنار