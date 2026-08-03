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    عربي وإقليمي

    هيئة رئاسة مجلس خبراء القيادة في ايران: الحرب الحالية هي حرب حاسمة والانتهاكات المتكررة لمذكرة التفاهم أثبتت عدم موثوقية التوقيع الاميركي

      اكدت هيئة رئاسة مجلس خبراء القيادة في ايران ان مواجهة الثورة الإسلامية مع جبهة الاستكبار هي مواجهة جوهرية. وقالت ان الحرب الحالية هي حرب حاسمة وأي تبسيط للأمور في هذه المرحلة الحساسة قد يؤدي إلى أضرار تاريخية.
      واشارت الى ان الانتهاكات المتكررة لمذكرة التفاهم أثبتت عدم موثوقية توقيع الرئيس الأميركي. واعتبرت ان الأمل في التفاهم والاتفاق مع هذا النظام المتغطرس لن يؤدي إلى نتيجة.
      جاء ذلك في بيان حول حضور الشعب في مراسم التشييع التاريخية لقائد الثورة ودعماً لمواقف السيد خامنئي.
      واضافت الهيئة ان أي إجراء لاستيفاء حقوق الشعب يجب أن يكون ضمن إطار آراء وتوجيهات وتدابير قائد الثورة. وقالت ان الشعب وقواتنا المسلحة مستعدون للتضحية بالنفس دفاعاً عن العزة والشرف والأمن.
      وثمنت الهيئة وشكرت الحضور غير المسبوق للشعب الإيراني وللإخوة العراقيين في مراسم التشييع التاريخية.

      وقالت: نُعرب عن تقديرنا وشكرنا للرسائل الحكيمة لقائد الثورة والتي تمثل طريقاً لإرشاد الشعب والأمة. واكدت ان الحفاظ على الوحدة واتباع التوجيهات والأوامر الحكيمة لقائد الثورة يمثل ضرورة حتمية.
      وشددت على ان استمرار حضور الشعب في الساحة والتجمعات الشعبية إلى أي وقت يراه قائد الثورة ضرورياً هو أمر ضروري. كما اعتبرت انه يقع على عاتق جميع الأحرار إبقاء راية الانتقام والثأر لدماء الإمام الشهيد والشهداء مرفوعة.

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