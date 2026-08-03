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   19 صفر 1448   
   بيروت 11:24
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    اقتصاد

    ارتفاع أسعار الذهب مع مراهنة الأسواق على انخفاض تضخم الطاقة


      صعدت أسعار الذهب في تعاملات الاثنين بعد إعلان واشنطن عن مفاوضات جديدة مع إيران، ما عزز الآمال بتراجع التضخم المدفوع بارتفاع أسعار الطاقة.


      وبحلول الساعة 09:30 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للذهب لشهر كانون الاول/ديسمبر المقبل (Comex) بنسبة 0.40% إلى 4123.40 دولار للأونصة.


      فيما صعدت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.59% إلى 4069.95 دولار للأونصة، بحسب ما أظهرته التداولات.


      وأفادت الولايات المتحدة أمس الأحد، إنها ألغت هجوما ضخما على إيران بعدما طلبت منها دول في الشرق الأوسط السعي إلى اتفاق بدلا من ذلك، وفي ظل ذلك انخفضت أسعار النفط بأكثر من 7%.

      المصدر: روسيا اليوم

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