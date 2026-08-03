أمريكا | حرائق كبيرة تجتاح منطقة سبوكان في شمال غرب الولايات المتحدة

اجتاحت حرائق غابات تنتشر بوتيرة سريعة مدينة سبوكان في ولاية واشنطن الواقعة في شمال غرب الولايات المتحدة، مدمّرة منازل ومتسبّبة في عمليات إجلاء جماعية.

وقال الجنرال غينت ويلش، قائد قوات الحرس الوطني في ولاية واشنطن “عندما ينقضي الليل وتشرق الشمس، سنكون تحت وقع الصدمة”.

والتهمت الحرائق الثلاثة المشتعلة في سبوكان ومحيطها مساحة تبلغ 2180 هكتارا، وفق شبكة “سي إن إن”.

وسمّي أكبر هذه الحرائق “أولد تريلز فاير”، وقد اجتاز نهر سبوكان عصر السبت إلى داخل المدينة البالغ عدد سكانها نحو 230 ألف نسمة.

وأظهرت مقاطع فيديو صوّرها سكان المدينة منازل تلتهمها النيران أو تحوّلت إلى رماد، بينما كانت حرائق تؤجّجها الرياح تتقدم على نحو خارج السيطرة وسط حرارة شديدة وجفاف حاد.

الأحد، كانت الأحوال الجوية لا تزال تؤجج تمدد النيران.

وجاء في منشور للمكتب الوطني للأرصاد الجوية في سبوكان على منصة إكس “ستشتدُّ الرياح عصرا لتضعف بعد منتصف الليل، وعلى الرغم من أنها ستكون أقل حدة مما كانت عليه أمس، فإن خطر اندلاع الحرائق لا يزال مرتفعا”.

إلى ذلك، تشكّلت طوابير سيارات على الطرق فيما كان السكان يفرّون من منازلهم.

وتم إصدار أعلى مستوى تنبيه بوجوب الإخلاء، وهو “المغادرة الفورية”، لمناطق واسعة في شمال سبوكان، ما يشمل آلاف السكان في ضواحي المدينة، وفق خريطة الإخلاء الحكومية.

وأشار الحرس الوطني في ولاية واشنطن في منشور على إكس إلى أنه يجري “تعبئة سريعة” لوحداته لتقديم الدعم لعمليات الإنقاذ.

كما أفاد مكتب الحاكم بوب فيرغسون بأن 12 حريقا ضخما أتت على أكثر من 80900 هكتار في أنحاء واشنطن، ما يمثل رقما قياسيا خلال العام الرابع على التوالي من الجفاف الذي تشهده الولاية.

وقال مفوّض الأراضي الحكومية ديف أبتوغروف، إن “هذه السنة تعد بالفعل من أكثر السنوات التي شهدت حرائق غابات على الإطلاق، ونحن لا نزال في بداية آب/أغسطس”، في وقت يخلق تغيّر المناخ ظروفا مواتية لحرائق غابات مدمّرة.

المصدر: وكالة يونيوز