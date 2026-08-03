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لبنان
الطيران الحربي المعادي اغار على منطقة علي الطاهر في جنوب لبنان
03-08-2026 01:18 صباحًا
افاد مراسل المنار ان الحربي المعادي اغار على منطقة علي الطاهر في جنوب لبنان.
المصدر:
موقع المنار
العدو الاسرائيلي
جنوب لبنان
غارات اسرائيلية
منطقة علي الطاهر
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