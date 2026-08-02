حركة حماس: التصعيد الصهيوني هدفه تعطيل التفاهمات ونطالب الوسطاء والضامنين بتحمل مسؤولياتهم

اكدت حركة حماس ان القصف الصهيوني الإجرامي المسعور على قطاع غزة منذ صباح اليوم والذي أدى إلى استشهاد أكثر من 18 مواطناً، ومسح عائلات بأكملها من السجل المدني، هو تصعيد متعمد تنتهجه حكومة مجرم الحرب نتنياهو، بهدف تعطيل التفاهمات التي تم التوصل إليها مع الوسطاء، بما فيهم الإدارة الأمريكية، لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت: نطالب الوسطاء والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار بتحمل مسؤولياتهم وإدانة هذه الجرائم الصهيونية ضد شعبنا، والتحرك الفوري للضغط على حكومة الاحتلال لوقف جرائمها بحق شعبنا، وإلزامها بوقف عدوانها بموجب الاتفاق.

وشددت على ان هذه الأفعال الوحشية التي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تستدعي تحركاً رسمياً وقانونياً من المجتمع الدولي، لمحاسبة قادة الاحتلال، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية شعبنا الأعزل، الذي ما زال يواجه خطر الإبادة والتهجير.