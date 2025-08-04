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العدوان على لبنان متواصل قتلا وتدميرا وتجسسا برا وجوا..

جدد العدو الإسرائيلي خرقه للسيادة اللبنانية ولإعلان وقف إطلاق النار مع لبنان وضمنًا للقرار الدولي رقم 1701.

في السياق، أفاد مراسل قناة المنار عن “استشهاد مواطن وإصابة 4 آخرين في الغارة التي نفذتها مسيرة إسرائيلية معادية بعد ظهر الاثنين على مدينة الخيام الجنوبية”.

من جهة ثانية، لفت مراسل المنار إلى “العثور على كاميرا تجسس صهيونية في منطقة الخانوق في بلدة عيترون”، وأشار إلى أن “الجيش اللبناني قد قام بتفكيك الكاميرا”.

كما أفاد مراسل المنار عن “قصف مدفعي صهيوني استهدف الأطراف الجنوبية لبلدة يارون”.

وجوياً، واصلت المسيرات المعادية خرقها للاجواء اللبنانية فوق العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية وايضا اجواء البقاع على مدى ساعات النهار.

المصدر: موقع المنار