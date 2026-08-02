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   18 صفر 1448   
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    لبنان

    الاحتلال يواصل اعتداءاته على الجنوب بتفجيرات وتحليقٍ مسيّر

      واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها على السيادة اللبنانية، منفذةً عمليات نسف وتفجير في عدد من البلدات الجنوبية، بالتزامن مع استمرار تحليق الطائرات المسيّرة في أجواء الجنوب وصولاً إلى العاصمة بيروت.

      ونفذت قوات الاحتلال تفجيرات كبيرة في بلدتي الطيبة وكونين، كما فجّرت منازل ومحيط بلدة حداثا في قضاء بنت جبيل. وفي بلدة المنصوري، ألقت طائرة مسيّرة معادية صباح اليوم قنبلة صوتية على منزل مهجور، فيما تواصل الطائرات المسيّرة تحليقها المكثف في الأجواء اللبنانية.

      مراسلنا هاشم السيد حسن

      المصدر: موقع المنار

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