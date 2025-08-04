لبنان

الجيش اللبناني: العثور على جهاز تجسس ومسيّرة تابعَين للعدو الإسرائيلي في خراج بلدة عيترون

أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها الإثنين، عن العثور على جهاز تجسس ومسيّرة تابعَين للعدو الإسرائيلي في خراج بلدة عيترون قضاء بنت جبيل جنوب لبنان.

وقال البيان إنه “بتاريخ 4/8/2025، ضمن إطار متابعة عمليات المسح الهندسي في المناطق الجنوبية، عثرت وحدة عسكرية مختصة على جهاز تجسس مموه ومزوّد بآلة تصوير، وعلى مسيّرة تابعَين للعدو الإسرائيلي في خراج بلدة عيترون – بنت جبيل، وعملت على الكشف عليهما وتفكيكهما”.

ولفت البيان إلى أن “قيادة الجيش تجدد دعوتها المواطنين إلى الابتعاد عن الأجسام المشبوهة وعدم لمسها، والتبليغ عنها لدى أقرب مركز عسكري، حفاظًا على سلامتهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام