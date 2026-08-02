السلطات الفرنسية تعلن السيطرة على حرائق الغابات

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباسيان لوكورنو عن السيطرة على حرائق الغابات الواسعة النطاق التي اجتاحت البلاد منذ أسابيع.

وقال رئيس الوزراء في مقابلة مع صحيفة “لا تريبون ديمانش”، يوم السبت، إن “الحرائق هي بشكل عام تحت السيطرة اليوم في البلاد”.

وأشار رئيس الوزراء خاصة إلى إقليم جرندة بجنوب البلاد، حيث كان من الصعب جدا محاربة الحرائق إذ أنها كانت تنتشر كالنار في الهشيم.

وأضاف أن “الوضع أصبح الآن أكثر استقرارا بفضل العمل العظيم من جانب هيئات الطوارئ وتغير ظروف الطقس والمراقبة الدائمة لانتشار النيران”.

يذكر أن أوروبا، وخصوصا فرنسا وإسبانيا، شهدت هذا الصيف حرائق غابات واسعة النطاق على خلفية موجة حر قياسية في رقعة اتساعها.

المصدر: وكالة تاس الروسية