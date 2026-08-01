عراقجي بحث الاوضاع الاقليمية مع فيدان ومنير: إيران جاهزة للرد على أي اعتداء

أجرى وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي السبت في اتصالين هاتفيين منفصلين مع قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، جرى خلالهما استعراض آخر التطورات الإقليمية، وبحث تداعيات الإجراءات العدوانية والمزعزعة للاستقرار التي تتخذها الولايات المتحدة الأمريكية، ومخاطر تصاعد التوترات وانعدام الأمن في المنطقة.

وحذّر عراقجي خلال هذين الاتصالين، من أي خطوة مغامِرة قد يقدم عليها الجيش الأمريكي، مؤكدًا “الجاهزية الكاملة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لصون سيادتها الوطنية ووحدة أراضيها وأمنها، والرد الحاسم على أي اعتداء”.

المصدر: موقع المنار