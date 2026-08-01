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    عربي وإقليمي

    إصابة 3 فلسطينيين باعتداء للمستوطنين الصهاينة في الضفة المحتلة

    أصيب ثلاثة شبان فلسطينيين السبت،جراء اعتداء المستوطنين الصهاينة عليهم بالضرب ورشهم بغاز الفلفل بين قريتي المغير وأبو فلاح شمال شرقي مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

    وأفادت مصادر فلسينية أن “مستوطنين اعتدوا على شبان بالضرب وقاموا برشهم بغاز الفلفل على الطريق الواصل بين المغير وأبو فلاح، ما أدى لإصابات في وجوههم وعيونهم بفعل الغاز، إلى جانب إصابتهم برضوض جراء الاعتداء عليهم بالضرب، وفق وفا”، وأشارت إلى “إقدام المستوطنين قبل الاعتداء على الشبان الثلاثة، على صدم المركبة التي يستقلونها بدراجة نارية رباعية، ما أدى إلى أضرار مادية في المركبة”.

    وأضافت المصادر أن “المستوطنين يهاجمون المواطنين المارين على الطريق الواصل بين المغير وأبو فلاح (مرج سيع) بشكل يومي، ويعتدون عليهم سواء بالضرب أو بغاز الفلفل”، ولفتت الى أن “قوات الاحتلال اقتحمت قرية أبو فلاح عقب اعتداء المستوطنين، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مداهمات”.

    ولفتت المصادر الى أن “قوات الاحتلال اقتحمت بلدتي المزرعة الشرقية وسلواد وقرية دير جرير شرق رام الله، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مداهمات”.

    المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام

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