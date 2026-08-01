الأعلى منذ بداية العام .. 152 شهيدًا في غزة خلال شهر يوليو/تموز الماضي

أعلن مركز المعلومات الصحية في وزارة الصحة الفلسطينية عن تسجيل 152 شهيدًا بعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة خلال شهر يوليو/تموز الماضي، في حصيلة هي الأعلى شهريا منذ بداية العام.

وقال المركز في بيان له السبت “أظهرت البيانات الأخيرة ارتفاعاً قياسياً في أعداد الضحايا بقطاع غزة خلال الشهر المنصرم، حيث سُجل 152 شهيداً في مختلف المحافظات مسجلة بذلك الحصيلة الشهرية الأكبر منذ مطلع العام”.

واضاف المركز “تكشف الأرقام الرسمية عن حجم الاستهداف في صفوف المدنيين، إذ بلغت نسبة الضحايا من إجمالي الشهداء 21 طفلاً، و14 امرأة، و4 من كبار السن، مما يعكس الأثر المباشر للتصعيد على الأحياء والمناطق السكنية المأهولة”.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف الجوي والمدفعي تجاه أماكن النازحين، إلى جانب عمليات النسف والتدمير داخل ما يعرف بالخط الأصفر، مع الاستمرار في القيود على حركة البضائع والمساعدات والسفر.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام