السبت   
   01 08 2026   
   17 صفر 1448   
   بيروت 16:01
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    فلسطين المحتلة

    تصعيد متواصل لقوات الاحتلال يطال بلدات وقرى الضفة الغربية المحتلة

      المصدر: موقع المنار

      مواضيع ذات صلة

      في غزة…. مفردات الحرب لا تغادر المشهد

      في غزة…. مفردات الحرب لا تغادر المشهد

      إصابة طفل برصاص الاحتلال خلال اقتحام بلدة بيت فجار جنوب الضفة

      إصابة طفل برصاص الاحتلال خلال اقتحام بلدة بيت فجار جنوب الضفة

      حزب الله يدعو الدولة إلى تحمّل مسؤولياتها في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب

      حزب الله يدعو الدولة إلى تحمّل مسؤولياتها في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب