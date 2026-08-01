اقتحامات واعتقالات إسرائيلية تطال بلدات الضفة الغربية

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، عدداً من المدن والبلدات في الضفة الغربية المحتلة، ونفذت حملات دهم وتفتيش واعتقالات واسعة.

ففي محافظة نابلس، داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل في بلدة عصيرة الشمالية، وحوّلت أحد المنازل إلى مركز للتحقيق الميداني بعد احتجاز عشرات المواطنين داخله.

كما اعتقلت قوات الاحتلال أربعة فلسطينيين من قرى عوريف وعينابوس وبرقة، وهم: يوسف شحادة، ومحمد عرندة، وجواد رشدان، وعبد الكريم الدسوقي.

وفي محافظتي رام الله والبيرة، اعتقلت قوات الاحتلال شاباً خلال اقتحام بلدة دير جرير، فيما شملت الاقتحامات أيضاً بلدتي إذنا والمجد في الخليل، ومدينة أريحا، ومخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

وتأتي هذه الاقتحامات في إطار التصعيد الإسرائيلي المتواصل في الضفة الغربية، والذي يترافق مع حملات اعتقال ومداهمات يومية تطال الفلسطينيين.