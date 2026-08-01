مضيق هرمز ليس مجالاً لتحديد مصيره من قبل واشنطن وتصعيدها يهدد بإغلاق الممرات البحرية

أكد مستشار قائد الثورة الإسلامية اللواء محسن رضائي أن الإدارة الأميركية لا علاقة لها بمضيق هرمز، معتبراً أن محاولاتها الدخول إلى مياه الخليج عبر هذا الممر باتت موضع شك من الآن فصاعداً.

وأشار رضائي إلى أن حالة الحرب مع الولايات المتحدة لا تزال قائمة، مؤكداً أنه “من المستحيل أن يُترك لها المجال لتحديد مصير مضيق هرمز”.

من جهته، حذّر قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي اللواء عبد اللهي من أن الولايات المتحدة تسير بوتيرة متسارعة نحو إشعال حرب إقليمية شاملة، معتبراً أن هذا النهج يندرج ضمن استراتيجية تهدف إلى توسيع النفوذ وفرض الهيمنة على المنطقة.

وقال عبد اللهي إن واشنطن، بحسب تعبيره، تستغل إمكانات وثروات وبنى تحتية حيوية في دول المنطقة لتعزيز قدراتها العسكرية، داعياً الدول الإسلامية إلى إعادة النظر في تعاونها مع الولايات المتحدة، محذراً من أن الدول التي تجعل نفسها “درعاً دفاعياً” لها ستدفع ثمن ذلك.

وفي السياق، أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر أن استمرار الحصار البحري والتصعيد الأميركي لن يؤدي إلا إلى إحكام إغلاق مضيق هرمز والممرات البحرية الأخرى، محذراً من تداعيات ذلك على الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة.

بدوره، قال رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف إن بلاده “انتصرت في الحرب”، مشدداً على ضرورة تثبيت هذا الانتصار وتوثيقه، داعياً إلى تعزيز قوة إيران من خلال الوحدة بين المسؤولين ورؤية واضحة للمستقبل.