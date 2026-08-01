نوفوستي: الدفاعات الجوية الروسية دمرت أكثر من 21 ألف مسيرة أوكرانية خلال تموز / يوليو

أظهرت إحصائية أجرتها وكالة “نوفوستي” استنادا إلى بيانات وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية الروسية اعترضت ودمرت أكثر من 21 ألف مسيرة أوكرانية فوق أراضي روسيا خلال شهر تموز / يوليو.

وبحسب البيانات، اليومية الصادرة عن وزارة الدفاع الروسية بلغ عدد الطائرات المسيّرة الأوكرانية التي جرى اعتراضها وتدميرها فوق الأراضي الروسية خلال تموز / يوليو الفائت ما لا يقل عن 21 ألفا و 760 طائرة مسيرة.

وسُجل أكبر عدد من المسيّرات التي أُسقطت يومي 24 و25 يوليو، بواقع 937 و 1060 طائرة مسيّرة على التوالي، فيما تركزت غالبية الهجمات على الجزء الأوروبي من روسيا.

وكانت وكالة “نوفوستي” قد أفادت في وقت سابق، استنادا إلى بيانات وزارة الدفاع الروسية، بأن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت خلال النصف الأول من العام الجاري ما لا يقل عن 63 ألفا و 993 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية.

وتتبع كييف أساليب إرهابية عبر استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، في حين ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف باستهداف البنية التحتية العسكرية ومجمعات الدفاع الأوكرانية بالإضافة لمخازن السلاح وورش إصلاح وتصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمع أفراد القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب، وذلك باستخدام أسلحة موجهة بدقة من الجو والبحر والبر، بالإضافة إلى الطائرات المسيّرة.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية