ارتفاع أسعار المحروقات في الإمارات



أعلنت لجنة متابعة أسعار الغازولين والديزل في الإمارات اعتماد أسعار الوقود لشهر اب/ أغسطس 2026 بعد تعديل في أسعار منتجات الغازولين والديزل تماشيا مع المتغيرات.



وجاءت أسعار الوقود لشهر اب/أغسطس 2026 على النحو الآتي:



وقود الديزل: 3.80 درهم لكل لتر من 3.60 درهم للتر في تموز/ يوليو 2026.



البنزين “سوبر 98”: 3.60 درهم لكل لتر من 3.40 درهم في تموز/يوليو 2026.



البنزين “خصوصي 95”: 3.49 درهم لكل لتر من 3.29 درهم في تموز/يوليو 2026



البنزين “إي بلس 91”: 3.41 درهم لكل لتر من 3.21 درهم في تموز/يوليو 2026.



وذكرت اللجنة أن اعتماد الأسعار يأتي ضمن آلية التسعير الشهرية المطبقة في الدولة، التي تستند إلى منظومة مرنة وشفافة تواكب حركة أسعار الطاقة عالميا، وتعكس تغيراتها في السوق المحلية بصورة متوازنة، بما يضمن تلبية احتياجات السوق بكفاءة والحفاظ على التوازن بين المتغيرات العالمية ومتطلبات السوق المحلية.

المصدر: روسيا اليوم