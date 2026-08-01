“لم يكن معروفا في العالم سابقا”.. روسيا تكتشف معدنا جديدا نادرا تفوق قيمته الذهب

أعلنت وزارة التعليم والعلوم الروسية عن اكتشاف معدن جديد لم يكن معروفا في العالم من قبل، مشيرة إلى أن قيمته المالية قد تتجاوز أسعار الذهب بكثير نظرا لندرته الشديدة وتركيبه الفريد.

وأُطلق على المعدن الجديد اسم “أشكروفتين كولا”، نسبة إلى شبه جزيرة كولا الواقعة أقصى شمالي روسيا، حيث عُثر عليه في منجم كيروفسك بكتلة خيبيني الجبلية.

وذكرت الوزارة في بيان، أن هذا الاكتشاف جاء ثمرة عمل علمي مشترك بين باحثين من مركز “كولا” العلمي التابع لأكاديمية العلوم الروسية، وجامعة سان بطرسبرغ الحكومية، ومتحف “فيرسمان” لعلم المعادن.

يُعرف معدن “أشكروفتين” التقليدي بأنه معدن نادر جدا من فئة السيليكات، يتميز بلونه الوردي الفاتح وشفافيته، إلى جانب هشاشته الشديدة، وتوجد أكبر رواسبه في غرينلاند، فيما رُصدت بلورات منه أيضا في كندا وإيطاليا.

أما النسخة الروسية المكتشفة حديثا، فتتميز بتركيبة كيميائية إضافية تشمل الكالسيوم والمنغنيز والفلور، وهو ما يمنحها طابعا فريدا يميزها عن نظيراتها المعروفة سابقا حول العالم.

ولفتت الوزارة في بيانها، إلى أن المعدن يحتوي على عنصر الإيتريوم، وهو أحد العناصر الأرضية النادرة، ما يجعله أكثر من مجرد حجر جميل. وأضافت في بيانها: “هذا أرشيف كيميائي لقشرة الأرض- إيتريوم وسيليكون وبوتاسيوم وصوديوم، بالإضافة إلى الجدول الدوري الكامل للعناصر داخل بلورة واحدة”.

وبيّنت الوزارة أن متوسط سعر طبقة رقيقة من هذا المعدن، حتى في صورة رواسب طفيفة على سطح الصخور وليس كعينات مستقلة، يبلغ نحو 145 دولارا للمليمتر الواحد، وهو ما يفوق بكثير سعر الذهب في الأسواق العالمية.

واختتمت الوزارة بيانها مؤكدة أن البنية البلورية للعينة المكتشفة “أشكروفتين كولا” تُصنف ضمن مجموعة أكثر التراكيب المعدنية تعقيدا من بين كل ما هو معروف في العلم حتى الآن، وهو ما يمنح الاكتشاف أهمية علمية إضافية تتجاوز قيمته التجارية المرتفعة.

المصدر: وكالة تاس الروسية