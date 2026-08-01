البيرو | ليما تعتزم الانضمام إلى مبادرة ترامب “درع الأميركتين”

أعلنت حكومة الرئيسة اليمينية الجديدة كيكو فوجيموري، أن البيرو تستعد للانضمام إلى “درع الأميركتين”، وهو تحالف دولي دعا إليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمكافحة تهريب المخدرات.

تشهد البيرو التي يبلغ عدد سكانها 34 مليون نسمة، أسوأ أزمة أمنية لها منذ فترة النزاع مع جماعات حرب العصابات الشيوعية (1980-2000)، إذ سجلت ارتفاعا في جرائم القتل بمقدار 2,6 ضعف بين عامي 2018 و2025.

كانت فوجيموري التي تعهدت اتخاذ موقف صارم تجاه الجريمة، قد أعربت عن رغبتها في الانضمام إلى مبادرة “درع الأميركتين” قبل توليها منصبها الثلاثاء.

وقال وزير الخارجية كارلوس إسبا، إننا “سنبني على التقدم المحرز بفضل، عضويتنا في درع الأميركتين”.

وأضاف سفير البيرو السابق في واشنطن “سنعمل على تعميق علاقاتنا الممتازة مع الولايات المتحدة، فهي شريك وحليف وصديق استراتيجي”.

يُذكر أن البيرو من أكبر البلدان المنتجة للكوكايين، وتنشط شبكات دولية لتهريب المخدرات على أراضيها.

وتهدف مبادرة “درع الأميركتين” إلى تنسيق تبادل المعلومات والتعاون في المسائل القضائية والشرطية بين الدول الأعضاء لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

والأرجنتين وتشيلي وبنما وكوستاريكا من بين الدول الأعضاء فيها، ومن المتوقع أن تنضم إليها كولومبيا المنتج الأول للكوكايين في العالم، وفق ما أعلن رئيسها اليميني المنتخب أبيلاردو دي لا إيسبرييا.

المصدر: وكالة يونيوز