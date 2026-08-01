فرنسا | فرق الإطفاء تخوض معركة مع حريق جديد في إقليم فار الفرنسي

اندلع حريق جديد في إقليم فار جنوب شرق فرنسا، على بُعد نحو 80 كيلومتراً شمال شرق مارسيليا، وانتشر بسرعة بفعل رياح المسترال القوية، مما أدى إلى احتراق حوالي ألف هكتار خلال ساعات قليلة فقط.

وفي الأثناء، قال مسؤولون إن معظم الـ220 ألف شخص الذين تم إجلاؤهم من حريق ضخم في منطقة جيروند جنوب غرب فرنسا سُمح لهم بالعودة إلى منازلهم، بعد أن تمكنت فرق الإطفاء من تثبيت استقرار الحريق الذي استمر تسعة أيام.

وأوضحت محافظة جيروند صوفي بروكا أن “الأزمة لم تنتهِ، والحريق ليس تحت السيطرة بعد، لكننا نحقق تقدماً، نحن نلتقط أنفاسنا”.

وفي إقليم فار، تم تعزيز جهود الإطفاء بمئات من رجال الإطفاء والطائرات والمروحيات، وبلغت درجات الحرارة 38 درجة مئوية في فار، التي تخضع لإنذار موجة حر برتقالي حتى ظهر السبت. كما يُحظر نقل الوقود وولاعات الغاز في المنطقة بأكملها حتى صباح الاثنين.

وفي منطقة جيروند، قالت السلطات إن الحريق أتلف 42 ألف هكتار واستقر بفضل الظروف الليلية المواتية. وستحتاج فرق الإطفاء الآن إلى تطهير شجيرات الغابات والتعامل مع حواف الحريق نحو الكثبان الرملية. وقد دمّر الحريق 200 منزل على الأقل وقتل اثنان من رجال الإطفاء.

ويقول العلماء إن تغير المناخ الناجم عن النشاط البشري يجعل الظروف القاسية التي تغذي الحرائق في أوروبا الغربية أكثر احتمالية بمقدار الضعف مقارنة بمناخ ما قبل الصناعة في فرنسا.

المصدر: وكالة يونيوز