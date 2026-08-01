مسؤول أمني ايراني رفيع لـ “تسنيم”: أعددنا خطة واسعة النطاق للرد على أي جنون أمريكي محتمل

أكد مسؤول أمني إيراني رفيع لوكالة تسنيم، اعداد خطة واسعة النطاق للرد على أي جنون أمريكي محتمل.

وصرح المسؤول الأمني قائلاً: “نعتبر مزاعم وسائل الإعلام الأمريكية بشأن هجمات محتملة من قبل أمريكا والكيان على البنى التحتية الإيرانية نوعاً من الجنون. لأننا أعددنا خطة واسعة النطاق للرد، تشمل البنى التحتية الحيوية للكيان الصهيوني والبنى التحتية للطاقة التابعة لأمريكا في المنطقة، ونحن مستعدون لذلك”.

وأضاف: “لقد أثبتت القوات المسلحة الإيرانية، سواء في حرب الـ 40 يوماً أو في استمرارها خلال الأسابيع الأخيرة، أنها تمتلك القدرة والإرادة معاً للقيام بمثل هذا العمل”.

المصدر: وكالة تسنيم