القوات المسلحة اليمنية: إجبار 8 سفن نفطية للنظام السعودي على تغيير مسارها في إطار تثبيت معادلة “الحصار بالحصار”

أعلنت القوات المسلحة اليمنية أنه في إطار تثبيت معادلة “الحصار بالحصار”، ونتيجة لإحكام الحظر البحري على السفن النفطية السعودية، تم إجبار ثماني سفن نفطية على تغيير مسارها والإبحار عبر رأس الرجاء الصالح.

وحيّت القوات المسلحة الشعب اليمني، مشيدةً بخروجه المليوني في الساحات والميادين رغم غزارة الأمطار، معتبرةً ذلك تعبيرًا عن الثبات والصمود ودعم الموقف الوطني.

وأكدت القوات المسلحة التزامها ببذل كل الجهود لإنهاء الحصار المفروض على الشعب اليمني واستعادة حقوقه، مشددةً على مواصلة تنفيذ مهامها حتى تحقيق ذلك.

نص البيان..

في إطار تثبيت معادلة “الحصار بالحصار” ونتيجة لإحكام قواتنا المسلحة للحظر البحرى على سفن العدو السعودي النفطية تم إجبار ثمان سفن نفطية سعودية على تغيير مسارها باتجاه الرجاء الصالح.

تؤكد القوات المسلحة أنها مستمرة في عملية الحصار للعدو السعودي وأن يد القوات المسلحة ستطال سفنه بإذن الله حيث ما تمكنت من ذلك.

تحيي القوات المسلحة بإعزاز وتقدير شعبنا اليمني العظيم المؤمن المجاهد على خروجه المليوني في الساحات والميادين رغم غزارة الأمطار ونؤكد له أننا لن نألو جهدا في إنهاء الحصار عنه واسترداد كل حقوقه بإذن الله وقوته.

المصدر: المسيرة نت