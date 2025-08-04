لبنان

المفتي قبلان: لا شيء أكبر من حماية لبنان من لعبة الأمم

رأى “المفتي الجعفري الممتاز” في لبنان الشيخ أحمد قبلان في بيان له الإثنين أن “تفجير المرفأ ليس مجرد كارثة، بل لحظة انكشاف وطن مصلوب فوق خشبة الأزمات الدولية والإقليمية”، وتابع “لا يسعني، في هذه المناسبة، إلا أن أطلق صرخة مدوّية من أجل لبنان، ومن أجل العدالة المجرّدة، وشهداء المرفأ وكل من تضرر جرّاء هذا التفجير النكبة”.

وقال المفتي قبلان “أخصّ بهذه الصرخة قضية الجريحة السيدة ليليان شعيتو، بكل ما تعنيه من لهفة أم جريحة تتوق لرؤية ولدها علي، وهو أقدس حقوقها، وأوجب واجبات الجهات الرسمية المُلزمة بتأمين حق الأمومة، ووصلها بولدها ولو عبر مكالمة فيديو”.

وأكد المفتي قبلان أن “القضية هي لبنان، بكل ما يعنيه من وطن جريح وشراكة معذّبة، ولا شيء أكبر من حماية لبنان من لعبة الأمم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام