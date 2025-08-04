تقارير مصورة

ناشطون وأكاديميون لموقع المنار: ما يرتكب في غزة هو تطهير عرقي

على هامش مؤتمر نداء الأقصى الذي عقد في كربلاء المقدسة، أكّد عدد من النشطاء الحقوقيين والإعلاميين في مقابلات مع موقع المنار، إلى أنّ العدوان المستمر على قطاع غزة والضفة الغربية يكشف عن تواطؤ دولي وصمت عربي مريب.

وشددوا على على ضرورة توحيد الجهود الشعبية والرسمية لمواجهة جرائم الكيان الإسرائيلي، وتفعيل أدوات الضغط السياسي والإعلامي والحقوقي لنصرة القضية الفلسطينية في المحافل الدولية.

صحافي تونسي: الموقف الرسمي العربي لا يرقى إلى مستوى الجريمة التاريخية التي تُرتكب في فلسطين

وقال الصحافي التونسي مراد علالا إن الموقف الرسمي العربي، بل وحتى الشعبي في العديد من الأحيان، لا يرقى إلى مستوى الحدّ الأدنى المطلوب لمساندة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأبشع جريمة في التاريخ الحديث، من تهجير وتجويع وإبادة جماعية.

وفي تصريح له لموقع المنار، أكد علالا أن “ما نشهده اليوم هو لحظة فارقة في تاريخ القضية الفلسطينية؛ حيث تحوّلت فلسطين إلى مركز اهتمام عالمي. كل ساحات العالم ترفع العلم الفلسطيني والكوفية، وتهتف من أجل فلسطين، بينما لا يزال الموقف الرسمي العربي عاجزًا عن مواكبة هذه اللحظة”.

وأعرب عن أسفه لضعف التفاعل الشعبي أيضًا، لولا وجود بعض حواضن المقاومة، ومجموعات من مكونات المجتمع المدني والسياسي في بعض الدول، مضيفًا: “نشعر بالخجل من أنفسنا كعرب عندما نرى الغرب ينتصر للحق الفلسطيني أكثر منا”.

أكاديمي جزائري: الجزائر تدعم فلسطين لأن معركتها معركة مصير مشترك

وقال الدكتور هزرشي بن جلول، الناشط الجزائري والأستاذ الجامعي، إن الجزائر تواصل دعمها الثابت للقضية الفلسطينية على الصعيد الدولي، مشيرًا إلى جهودها في مجلس الأمن للتنديد بجرائم الكيان الإسرائيلي في غزة وعموم الأراضي الفلسطينية، ومساعيها لمحاصرته دبلوماسيًا وإبطاء تمدده داخل القارة الإفريقية.

وأوضح بن جلول، في تصريحات لموقع المنار في كربلاء المقدسة، أن الجزائر تدعو إلى الوحدة الفلسطينية، وتقدم مختلف أشكال الدعم عبر حملات التبرع والمبادرات الشعبية، مؤكدًا أن الموقف الرسمي الجزائري متماهٍ مع الموقف الشعبي، ويعكس إرادة الجزائريين جمعًا.

وشدد بن جلول على أن الجزائر مستهدفة دوليًا بسبب دعمها العلني والمبدئي للقضية الفلسطينية ورفضها القاطع للتطبيع مع الاحتلال، مذكرًا بأن الجزائر كانت قد تعرضت عام 1988 لمؤامرة خارجية راح ضحيتها نحو 200 شهيد، وكان أحد دوافعها دعم القضية الفلسطينية.

وتابع بن جلول: “يجب أن نعيد فهم القضية الفلسطينية على حقيقتها، فهي ليست فقط قضية وطنية للفلسطينيين، بل هي قضية وجود بالنسبة للأمة العربية والإسلامية. فشل المشروع الصهيوني في فلسطين سيمنع تمدده في عموم المنطقة، وسيساهم في تحصين الدول العربية من مشاريع التقسيم والفتن الداخلية”.

خبير أمني مصري: مشروع “الشرق الأوسط الصهيو-غربي” يستهدف فلسطين وإيران ومصر وغزة تمثل خط الدفاع الأول

أكد الدكتور حسين حمودة مصطفى، المفكر الأمني والخبير في مكافحة الصهيونية، أن مشروع “الشرق الأوسط الصهيو-غربي” يهدف إلى القضاء على فلسطين أولاً، ثم إيران، وصولًا إلى ما يُسمى بـ”الجائزة الكبرى” وهي مصر، وذلك في سياق مسعى استراتيجي للهيمنة على المنطقة، وتنصيب بنيامين نتنياهو “ملكًا لإسرائيل”، كما يزعم هو بنفسه.

وفي مقابلة مع موقع المنار، أشار مصطفى إلى أنه قدّم دراسة بحثية بعنوان “مشروع الشرق الأوسط الصهيو-غربي: الفرص والتحديات”، تتناول طبيعة المخاطر التي تهدد الأمة العربية والإسلامية، مؤكدًا أن غزة اليوم تقف في قلب هذا الصراع.

وأوضح أن الصراع الحالي لم يعد بين الفلسطينيين والكيان فحسب، بل تحوّل إلى صراع تمثيلي بين طرفين: غزة بصفتها ممثلةً عن الأمة العربية والإسلامية، في مواجهة الكيان الإسرائيلي الذي يمثل بدوره مشروعًا صهيو-غربيًا، وليس مجرد تحالف صهيو-أمريكي كما كان في السابق.

محامٍ صومالي: الشارع الإفريقي يقف بوجه الاستعمار الحديث ويُدين جرائم الكيان الإسرائيلي في غزة

وأكد المحامي الصومالي عبد الله محمد أن الشارع الإفريقي بطبيعته نضالي، يناهض الإمبريالية العالمية، ويرفض الظلم والاستعباد بكافة أشكاله، ويقف في وجه أي نوع من أنواع الاستبداد. وأوضح أن هذا الوعي الجمعي في إفريقيا، بمختلف مكوناته الدينية والثقافية، يعبّر عن غضبه وانتفاضته ضد المجازر التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، لاسيما الجرائم الحربية وأعمال الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وأشار محمد، في تصريحات لموقع المنار، إلى أن “من سخريات القدر أن أول مبادرة قضائية دولية لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم لم تصدر عن دولة عربية أو إسلامية، بل جاءت من القارة الإفريقية، وتحديدًا من جنوب إفريقيا”، مؤكدًا أن إفريقيا تمثّل رمزًا للنضال ورفض الظلم.

ودعا المحامي الصومالي الدول العربية والإسلامية، حكوماتٍ وشعوبًا، إلى الاستفادة من مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق قادة الاحتلال، وفي مقدمتهم بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت. كما طالب اتحاد المحامين العرب بمتابعة هذه الملفات وتفعيلها، “نصرةً لأهلنا في فلسطين، ودعمًا لقضيتهم العادلة”.

المصدر: موقع المنار